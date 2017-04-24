Galatasaray Turla Dönüyor

Galatasaray deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 87-81 yendi.

Galatasaray Turla Dönüyor

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 87-81 yendi.

Eşleşmedeki ilk maçtan da 72-69 galip gelen Galatasaray, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 81 - Galatasaray: 87

Salon: Antakya

Hakemler: İsmail Aydın, Turgut Işık, Fatih Güler

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 23, Snytsina 14, Hurst 16, Stankovic 2, Bahar Öztürk 12, Gamze Takmaz 6, Tuğba Oral 8

Galatasaray: Deniz Çolakoğlu 12, Eda Şahin, Pınar Gezici, Traore 11, Cansu Köksal 16, Işıl Alben 7, Papova, Vitola 7, Jefferson 34

1. Periyot: 21-22

Devre: 45-45

3. Periyot: 58-62

Beş faulle çıkan: 19.50 Vitola (Galatasaray)


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