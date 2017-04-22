Galatasaray, Tt Arena'da En Son 700 Gün Önce Derbi Kazandı

Galatasaray, TT Arena'daki derbi galibiyetini 700 gün önce Beşiktaş'ı 2-0 yenerek aldı.



Galatasaray'ın son zamanlarda derbi maçlardaki performansı taraftarını üzüyor. Sarı-kırmızılılar, TT Arena'da uzun zamandır derbi kazanamıyor. Bu sezon iyi bir performans sergileyemeyen Galatasaray, yarın Fenerbahçe'yi yenip, taraftarlarını sevindirmek istiyor.



3 maçtır kazanamıyor



Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde en son galibiyeti 24 Mart 2015'te oynanan maçta aldı. Siyah-beyazlılar ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 galip ayrılıp, o sezon sonunda 4. yıldızı kazanmıştı. Bu maçtan sonra 1 kez Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş ile mücadele eden Galatasaray, siyah-beyazlılara iki maçta da mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ile de berabere kaldı. Söz konusu maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



2014-2015



Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0



20115-2016 Spor Toto Süper Lig



Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1



2016-2017 Spor Toto Süper Lig



Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 - İSTANBUL