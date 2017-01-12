Galatasaray Transferi Kap'a Bildirdi

FutbolArena - Galatasaray, 2013-2014 sezonu devre arasında kadrosuna kattığı Umut Gündoğan'ı sezon sonuna kadar Manisaspor'a kiraladığını KAP'a bildirdi.



GALATASARAY HEM KİRALIYOR, HEM PARA ÖDÜYOR



Roberto Mancini döneminde yapılan transferlerden biri olan Umut Gündoğan'ı Galatasaray elinden çıkaramadığı için hem kiralık gönderiyor, hem de maaşını yine Galatasaray ödüyor. Sezon sonuna kadar Manisaspor'a kiralanan Umut Gündoğan'ın 350 bin TL'lik alacağını Galatasaray ödeyecek.



İŞTE GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI



"Profesyonel futbolcularımızdan Umut Gündoğan'ın 2016 - 2017 sezonunun sonuna kadar Manisaspor Kulübü Derneği'ne (Manisaspor) geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Buna göre, geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya Şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 350.000 TL'dir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."