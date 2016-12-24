Galatasaray, Transfer Olmak İsteyen Eduardo Vargas İçin Teklif Yapacak

Galatasaray, devre arasında öncelikli olarak forvet ve stoper mevkilerine transfer yapmaya odaklandı. Stoperde Caceres ön plana çıkarken, forvette ise Eduardo Vargas ile anlaşma çok yakın…

"ANLAŞIRSANIZ GELİRİM"

Yönetim, Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da sadece 5 karşılaşmada forma giyebilen Şilili futbolcu ile temasa geçerek teklifini yaptı. Vargas, sarı-kırmızılılara "Galatasaray'da ben de oynamayı çok isterim. Kulübüm ile anlaşırsanız gelirim" yanıtını verdi.

HER 2 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Bunun üzerine yönetim Hoffenheim'a resmi teklif yapma kararı aldı. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Almanya seferini gerçekleştirerek, sağ açıkta da başarıyla görev yapabilen Eduardo Vargas'ı resmen istemesi bekleniyor. Hoffenheim, 27 yaşındaki futbolcuyu, 6 milyon Euro'ya transfer etmişti. Galatasaray, Vargas'ı satın alma opsiyonu ile kiralamayı düşünüyor. Başarılı golcü, Şili Milli Takımı'nda 60 maçta 30 kez fileleri havalandırdı.