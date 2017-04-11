Galatasaray Transfer İçin Özel Olarak İzledi

Galatasaray'ın Köln ile Gladbach arasındaki derbide Neven Subotic'i gözlemlediği ve sezon sonu için transfere hazırlandıkları iddia edildi.



Galatasaraylı scoutların, Köln'ün bu hafta sonu Borussia Mönchengladbach ile oynadığı mücadeleyi tribünden seyrettiği ve Neven Subotic'i gözlemledikleri öne sürüldü.



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Alman basınında çıkan haberde; Galatasaray'ın Subotic'e uzun süredir ilgi duyduğu ancak Dortmund'un 5 milyon euroluk talebinin bu transferin gerçekleşmesine engel olduğu vurgulanırken, 28 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda yeni bir teklifin daha Dortmund'a iletileceği kaydedildi. Köln'de yedek olarak bekleyen ve son 2 maçta 19 dakika forma giyebilen Subotic'in bonservisinin alınmayacağı ve Dortmund'a geri döneceği bilgisi de verildi.



Dortmund ile olan kontratı 2018 yazında bitecek olan Subotic'in kariyerindeki düşüş sonrası Galatasaray'dan gelecek herhangi bir teklifin Alman kulübü tarafından kabul edileceğinin altı çizildi.



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Köln Teknik Direktör Peter Stöger ise Neven Subotic gibi yıldız bir oyuncunun neden yedek kaldığıyla ilgili gelen soruya, "4 stoperimiz var, yalnızca 2 tanesi oynayabilir." cevabını verdi. Yapılan yorumlarda Frederik Sörensen ve Dominique Hertz ikilisinin Subotic'ten daha iyi performans sergiledikleri iddia edildi.



Ara transfer döneminden bu yana Galatasaray'dan Dortmund'a ulaşan bir teklifin olmadığı da belirtildi. Sporx



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