Galatasaray Transfer İçin O Ülkeye Gidiyor

Spor Toto Süper Lig'in 2016-17 sezonunda taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, yaz öncesi transfer çalışmalarını hızlandırdı.



Galatasaray transfer yapacak mı?



Edinilen bilgiye göre, Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, önümüzdeki günlerde Fransa ve Senegal'e giderek transfer görüşmelerinde bulunacak.



Önce Fransa'ya giderek burada orta saha ve stoper transfer için temaslarda bulunacak olan Cenk Ergün, ardından Senegal'e geçecek.



Senegal'de bir dizi transfer görüşmeleri yapacak olan Cenk Ergün, ardından Türkiye'ye dönerek yönetimle sonuçları görüşecek.



FutbolArena