Galatasaray Transfer Dönemi İçin Son Kararını Verdi

FutbolArena - Florya'da bugün yapılan görüşme sonrasında Galatasaray son transfer hakkını orta saha bölgesine kullanma kararı aldı.



UEFA'nın koymuş olduğu 65 milyon euroluk bütçe kısıtı nedeniyle sadece 1 oyuncu transfer edebilecek olan Galatasaray, forvet planını rafa kaldırdı.



Hamit Altıntop'un ayrılığı sonrası orta sahasında Selçuk İnan, Nigel de Jong ve Tolga Ciğerci'den oluşan 3 alternatifi kalan sarı kırmızılılar, son transfer hakkını orta saha bölgesi için kullanma kararı aldı.



Selçuk İnan'ın da performansında yaşanan form düşüklüğünü de göz önüne alan Galatasaray, gelecek günlerde bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katacak.