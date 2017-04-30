Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonu

Andre Vergauwen Kupası finalinde İspanya ekibi Amiab Albacete'yi 63-61 mağlup eden Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, şampiyonluğa ulaştı.



Fransa'nın Toulouse kentinde oynanan finalde Galatasaray ile Amiab Albacete karşılaştı.



Sarı-kırmızılılar, ilk çeyreğini 15-8 önde bitirdiği karşılaşmanın devre arasına 31-28 üstün gitti.



Üçüncü periyodu da 47-36'lık skor avantajıyla tamamlayan Galatasaray, salondan 63-61 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.