Galatasaray Taraftarları, Florya'da Yönetim ve Futbolcuları Protesto Etti

Fenerbahçe yenilgisinden sonra Galatasaray taraftarları, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek yönetim ve futbolcuları protesto etti.



Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrasında üzgün ve sinirli olan sarı-kırmızılı taraftarlar soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aldı. Polisler, tesislerin girişlerini yaya ve araç girişine kapamasına rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, protestolarına devam etti. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, 'Vizyonsuz başkan istemiyoruz' tezahüratını yaptı. Futbolculara da sitemlerde bulunan taraftarlar, 'Formayı çıkarın, öyle oynayın' tezahüratlarında bulundu. Taraftarlar ayrıca eski teknik direktörleri Fatih Terim ile eski başkanlardan Ünal Aysal'a geri dön çağrısında bulundu.



Öte yandan tesislerin önünde TOMA da hazır bulundu. - İSTANBUL