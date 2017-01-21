Galatasaray Taraftarını Çıldırtan Rakam!

FutbolArena – Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.



GALATASARAY KALESİNE 15 ŞUT!



Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmayı kaleyi bulan sadece 1 şutla tamamladı. O şut da Yasin Öztekin'in takımı öne geçiren golüydü. Sonrasında Galatasaray isabetli bir şut çekemedi. Bu durum taraftarın da büyük tepkisine neden oldu.



Maçın toplam şutlarında da Karabükspor, Galatasaray'a karşı 15'e 8'lik üstünlük kurdu. Kaleyi bulan şutlarda da 5'e 1'lik üstünlük sağladı.