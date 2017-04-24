Galatasaray Taraftarından Olay Fenerbahçe Sözleri!

Galatasaray'ın sahasında Fenerbaçe'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci taraftarın tepkisiyle karşılaştı. Stat çıkışı bir taraftar, Tolga'nın yanına gelerek üzgün olduğunu ifade etti ve, "Türk futbolculara, Selçuk'a Semih'e söyler misin, her şey para mı" diyerek serzenişte bulundu.