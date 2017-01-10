Galatasaray Taraftarından Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Türkiye genelinde başlatılan, "Kan bağışı" kampanyasına Elazığ Ultraslan taraftar grubundan da destek geldi.



Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, kan stoklarının azalmasıyla ilgili yaptığı çağrı üzerine Galatasaray Ultraslan taraftar grubu Elazığ Öğretmenevi önünde bulunan kan aracına gelerek kan bağışında bulundu.



Elazığ Ultraslan Bağımsız taraftar gurubu temsilcisi Mehmet Yımaz Atilla, hava şartları dolayısı ile kan bağışlarında azalma olduğunu ifade ederek, "Biz de Ultraslan olarak Kızılay'ın bu çağrısına uyduk. 4 Ocak'tan bu yana Türkiye'nin bütün illerinde bütün ilçelerinde kan bağışı tırlarına gönüllü kan bağışında bulunuyoruz." dedi.