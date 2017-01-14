Galatasaray Taraftarına Son Dakika Transfer Müjdesi

FutbolArena - Galatasaray yöneticisi Levent Nazifoğlu, Konyaspor maçının ardından çarpıcı konuşmalarda bulundu.



"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ."



"Mutluyuz. Gerçekten dezavantajlı bir şekilde geldik. İki oyuncumuzun cezalı olması dolayısıyla ilk yarı kanatsız oynadık. Baya Konyaspor'un baskısıyla geçti. Tabi Rodrigues'in ilk maçında uyum sağlaması mutluluk vericiydi. Hava koşulları kötüydü ama saha zemini gayet iyiydi."



"SABRİ'DEN MEMNUN OLDUĞUMU SÖYLEMİŞTİM."



"Sabri'ye çok seviniyorum. Hatırlarsanız ben kendisinden memnunum demiştim ve büyük tepkiler almıştım. Bu maçta bu tercihten dolayı kazanamasaydık hocanın üzerine geleceklerdi. Kazandığımız için herhalde spor yazarları gerekli tebrikleri yapar hocamıza karşı."



"PODOLSKI İÇİN YAPILAN TEKLİFLER BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"



"Podolski son derece profesyonel ve karakterli bir oyuncu. Yapılan teklifler bizi ilgilendirmiyor artık. Podolski bizim oyuncumuz. Her zaman kalmasını istedik. Ailesi şu anda Almanya'ya döndü. Ondan dolayı problemleri vardı. Bizim kendisiyle hiç problememiz olmadı."



"HAKEM TEPKİ ALACAK BİR ŞEY YAPMADI."



"Hakemin tepki alacak bir şey yaptığını düşünmüyorum. Oyuncu itiraz etmeyecek. Bakın Sneijder de itiraz etti. Yapmamalıydı. Bence orada doğru karar verdi. Hakemler böyle devam etsinler."



TRANSFER AÇIKLAMASI



Levent Nazifoğlu transfer sorusu karşısında isim vermemesine rağmen müjdeyi verdi ve "en az bir tane daha transferimiz olacak." diye konuştu.