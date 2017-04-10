Galatasaray Taraftarı Florya'ya Akın Etti, Polisler TOMA ile Önlem Aldı
Galatasaraylı taraftarlar, 4-0'lık Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası Florya'ya akın etti. Polisler güvenlik adına tesislerin girişinde TOMA bekletiyor.
Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 4 - 0 mağlup olduğu Medipol Başakşehir maçı sonrası protesto için Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanmaya başladı.
TOMA'LAR BEKLETİLİYOR
Yaklaşık 50 kadar Sarı-Kırmızılı taraftar için polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Florya'nın girişinde de TOMA bekletiliyor.
sponsored ads