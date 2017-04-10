Galatasaray Taraftarı Florya'ya Akın Etti, Polisler TOMA ile Önlem Aldı

Galatasaraylı taraftarlar, 4-0'lık Medipol Başakşehir mağlubiyeti sonrası Florya'ya akın etti. Polisler güvenlik adına tesislerin girişinde TOMA bekletiyor.

Galatasaray Taraftarı Florya'ya Akın Etti, Polisler TOMA ile Önlem Aldı

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 4 - 0 mağlup olduğu Medipol Başakşehir maçı sonrası protesto için Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanmaya başladı.

TOMA'LAR BEKLETİLİYOR

Yaklaşık 50 kadar Sarı-Kırmızılı taraftar için polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Florya'nın girişinde de TOMA bekletiliyor.

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