Galatasaray Taraftarı Derbi İçin Ne Yaptı!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasının en önemli mücadelesinde şampiyonluk yarışından uzak kalan ve taraftarlarını bu sezon büyük hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.



Taraftar gelecek mi?



Fenerbahçe'ye oranla çok daha karmaşık ve üzerinde karabulutların dolaştığı günler yaşayan Galatasaray'da Igor Tudor'un sahaya nasıl bir kadro süreceğinin yanı sıra taraftarın takıma olan tepkisi de merak ediliyor. 4-0'lık Başakşehir yenilgisinin ardından taraftarının adeta öfkesini çeken Sarı Kırmızılılar'da dev derbi için şu ana kadar 20 bin kadar biletin satıldığı öğrenildi. Kombinesi olan 17 bin taraftar mevcut ancak hepsinin maça gelip gelmeyeceği ise belirsiz...



Hatırlanacağı üzere 4. yıldızı taktiği sezonun ardından büyük hayal kırklığı yaratan Galatasaray'da taraftar geçtiğimiz sezon oynanan ve 0-0 berabere biten TT Arena'daki derbide tribünleri doldurmamıştı.



Kaynak: Fanatik