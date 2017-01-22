Galatasaray Takımımı Hayrete Düşüren Olay

FutbolArena Özel - Spor Toto Süper Lig 18. haftasında deplasmanda Karabükspor'a 2-1 mağlup olan ve bu zorlu deplasmandan karayolu ile İstanbul'a dönen Galatasaray kafilesini şaşırtan bir olay yaşandı.



Kardemir Karabükspor maçının ardından dönüş yolculuğunda takım otobüsünde Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyesi Levent Nazifoğlu da vardı.



Galatasaray takımı Karabük'ten dönerken Bolu tüneli çıkışında bir dinlenme tesisinde ihtiyaç molası verdi. İşte tam da bu sırada Levent Nazifoğlu, otobüsten iner inmez saat 00: 00'de bir canlı yayına bağlandı.



Karabükspor karşısında alınan mağlubiyet nedeniyle keyifsiz olan Galatasaraylı futbolcular, Nazifoğlu'nun yayının bitmesini beklerken otobüste şaşkınlığını gizleyemeyen isimler oldu



BEYAZ TV'YE KONUŞTU: "TFF'YE BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ"



Maçın ardından Beyaz TV'ye röportaj veren Levent Nazifoğlu, "Cüneyt Çakır artık kendini ezdirmesin, düdüğünü bıraksın. O düdüğü bırakmazsa düdük onu bırakacak. Cüneyt Çakır, verdiği kararlarla kendi kendini yok ediyor. Sinirleri bozuk, kendine olan güvenini kaybetmiş vaziyette. 1-0 galibiz, Karabük'ün atağı yok, penaltı olmasa maçı öyle bitireceğiz. TFF'ye şikayette bulunacağız." ifadelerini kullandı.