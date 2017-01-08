GALATASARAY, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile yapacağı dostluk maçı için Dammam kentine gitti.
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazılrıklarını için Antalya Belek'te bulunan sarı-kırmızılı ekip, bugün son çalışmasını gerçekleştirdi ve öğle saatlerinde Antalya Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'a gitti. Havalimanında yoğun ilgi ile karşılanan sarı-kırmızılılardan bazı futbolcular emniyet mensupları ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Galatasaray ile El İttifak arasında yarın saat 19.00'da oynanacak mücadele Dammam kentindeki Prens Muhammedbin Fahd Stadı'nda oynanacak. - Antalya
Galatasaray, Suudi Arabistan'a Gitti
GALATASARAY, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile yapacağı dostluk maçı için Dammam kentine gitti.
GALATASARAY, Suudi Arabistan takımlarından El İttifak ile yapacağı dostluk maçı için Dammam kentine gitti.
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