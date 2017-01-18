Galatasaray Sportif A.ş Yönetim Kurulu İbra Edildi

FutbolArena - Galatasaray'ın futbol faaliyetlerini sürdürdüğü halka açık Sportif A.Ş.'nin Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul Divan başkanlığını yönetim kurulu üyelerinden Ural Aküzüm'ün yaptığı genel kurulda kayıtlı sermaye tavanı 600 milyon liradan 108 milyon liraya düşürüldü.



KAYITLI SERMAYE TAVANI İNDİRİLDİ



Ayrıca sermaye piyasalarına ilişkin kanun ve yönetmeliklerin gerektirdiği ana sözleşme değişiklikleri gerçekleştirildi.



Öte yandan mevzuat gereği kayıtlı sermaye tavanı 600 milyon Türk lirasından 108 milyon Türk lirasına indirildi. Yönetim kurulu üyelerinin dışında şirket hissedarlarının da katıldığı genel kurulda Galatasaray Sportif A.Ş yönetim kurulu geçtiğimiz mali yıl için ibra edildi.