Galatasaray Son 10 Yılın Transfer Rekorunu Kırdı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de yer alan ekipler, ara transfer döneminde rekor kırdı. Süper Lig'de mücadele eden takımlar toplamda 95,4 milyon liralık transfer harcaması yaptı. AA'da yer alan habere göre; bu harcamaların büyük kısmını ise Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gerçekleştirdi.



Süper Lig'de ara transfer döneminde bonservislere ödenen para



Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig kulüpleri, ara transfer döneminde bonservis bedelleri için 95,4 milyon lira ödeyecek.



Bu rakam, kulüplerin son yılların ikinci transfer ve tescil dönemlerinde bonservis bedelleri için yaptığı en yüksek harcama olarak dikkati çekti.



Kulüplerin son 10 sezonun ara transfer döneminde bonservis bedelleri için yaptığı harcamalar şu şekilde:



Sezon Harcama (TL)



2016-2017 95,4 milyon



2015-2016 64,6 milyon



2014-2015 36,6 milyon



2013-2014 81,4 milyon



2012-2013 52,9 milyon



2011-2012 50,2 milyon



2010-2011 59 milyon



2009-2010 27,6 milyon



2008-2009 29,4 milyon



2007-2008 37,2 milyon



Galatasaray ara transfer döneminde ne kadar para harcadı?



Süper Lig kulüpleri arasında Galatasaray, son yıllarda ara transfer dönemlerinde yaptığı yüksek harcamalarla dikkati çekiyor.



Sarı-kırmızılı kulüp, 145,4 milyon lirayla son 10 sezonun ara transfer dönemlerinde en çok para harcayan kulüp konumunda bulunuyor.



Galatasaray'ı, 75,1 milyon lirayla Trabzonspor, 75 milyon lirayla Beşiktaş ve ve 44,1 milyon lirayla da Fenerbahçe takip ediyor.



MANCINI DÖNEMİNDE KESENİN AĞZI AÇILDI



Galatasaray, son 10 sezonun ara transfer dönemleri baz alındığında, en çok harcamayı İtalyan teknik adam Roberto Mancini yönetiminde 2013-2014'te yaptı.



Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu dönemde Alex Telles, Izet Hajrovic, Salih Dursun, Koray Günter, Lucas Ontivero, Oğuzhan Kayar, Veysel Sarı, Umut Gündoğan ve Guillermo Burdisso için bonservis bedeli ödemiş ve kasasından 57 milyon lira çıkmıştı.



"Dört büyükler"in son 10 sezonun ara transfer döneminde yaptığı harcamalar şu şekilde gerçekleşti:





Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor 2016-2017 16,1 milyon 383 bin 23 milyon 16,5 milyon 2015-2016 18,4 milyon - 14,5 milyon 9 milyon 2014-2015 4,2 milyon - - 15,2 milyon 2013-2014 596 bin - 57 milyon 5,4 milyon 2012-2013 5,3 milyon 8,4 milyon 17,4 milyon 858 bin 2011-2012 - 24 milyon 6,7 milyon 7,9 milyon 2010-2011 7,4 milyon - 21,7 milyon 5,6 milyon 2009-2010 422 bin 7,2 milyon 3,2 milyon 5,1 milyon 2008-2009 11 milyon 2 milyon - 8,1 milyon 2007-2008 11,5 milyon 2,1 milyon 1,9 milyon 1,4 milyon TOPLAM (TL) 75 milyon 44,1 milyon 145,4 milyon 75,1 milyon



