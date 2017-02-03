Galatasaray Son 10 Yılın Transfer Rekorunu Kırdı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de yer alan ekipler, ara transfer döneminde rekor kırdı. Süper Lig'de mücadele eden takımlar toplamda 95,4 milyon liralık transfer harcaması yaptı. AA'da yer alan habere göre; bu harcamaların büyük kısmını ise Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gerçekleştirdi.
Süper Lig'de ara transfer döneminde bonservislere ödenen para
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig kulüpleri, ara transfer döneminde bonservis bedelleri için 95,4 milyon lira ödeyecek.
Bu rakam, kulüplerin son yılların ikinci transfer ve tescil dönemlerinde bonservis bedelleri için yaptığı en yüksek harcama olarak dikkati çekti.
Kulüplerin son 10 sezonun ara transfer döneminde bonservis bedelleri için yaptığı harcamalar şu şekilde:
Sezon Harcama (TL)
2016-2017 95,4 milyon
2015-2016 64,6 milyon
2014-2015 36,6 milyon
2013-2014 81,4 milyon
2012-2013 52,9 milyon
2011-2012 50,2 milyon
2010-2011 59 milyon
2009-2010 27,6 milyon
2008-2009 29,4 milyon
2007-2008 37,2 milyon
Galatasaray ara transfer döneminde ne kadar para harcadı?
Süper Lig kulüpleri arasında Galatasaray, son yıllarda ara transfer dönemlerinde yaptığı yüksek harcamalarla dikkati çekiyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, 145,4 milyon lirayla son 10 sezonun ara transfer dönemlerinde en çok para harcayan kulüp konumunda bulunuyor.
Galatasaray'ı, 75,1 milyon lirayla Trabzonspor, 75 milyon lirayla Beşiktaş ve ve 44,1 milyon lirayla da Fenerbahçe takip ediyor.
MANCINI DÖNEMİNDE KESENİN AĞZI AÇILDI
Galatasaray, son 10 sezonun ara transfer dönemleri baz alındığında, en çok harcamayı İtalyan teknik adam Roberto Mancini yönetiminde 2013-2014'te yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüp, söz konusu dönemde Alex Telles, Izet Hajrovic, Salih Dursun, Koray Günter, Lucas Ontivero, Oğuzhan Kayar, Veysel Sarı, Umut Gündoğan ve Guillermo Burdisso için bonservis bedeli ödemiş ve kasasından 57 milyon lira çıkmıştı.
"Dört büyükler"in son 10 sezonun ara transfer döneminde yaptığı harcamalar şu şekilde gerçekleşti:
Galatasaray Son 10 Yılın Transfer Rekorunu Kırdı
FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de yer alan ekipler, ara transfer döneminde rekor kırdı.
FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'de yer alan ekipler, ara transfer döneminde rekor kırdı. Süper Lig'de mücadele eden takımlar toplamda 95,4 milyon liralık transfer harcaması yaptı. AA'da yer alan habere göre; bu harcamaların büyük kısmını ise Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gerçekleştirdi.