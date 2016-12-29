Galatasaray, Sigthorsson ile Yollarını Ayırdı

Galatasaray’ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes’tan kiraladığı İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson’un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Galatasaray, Sigthorsson ile Yollarını Ayırdı

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan kiraladığı İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kolbeinn Sigthorsson ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya kalan kontrat bedeli olan 1 milyon 180 bin Euro yerine 400 bin Euro fesih tazminatı ödenecektir" denildi. - İSTANBUL

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