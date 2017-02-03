Galatasaray Selçuk İnan'ı Çin Kulübüne Teklif Etti

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın kaptanlık bandını taşıyan Selçuk İnan, yönetim tarafından Çin kulüplerine teklif edildi.



Habertürk Gazetesinde yer alan habere göre, Galatasaray yönetimi yıldız futbolcuyu Çin kulüplerine teklif ettiği fakat Çinliler'in, sadece Wesley Sneijder'la ilgilenip menajeri ile temasa geçtikleri, ancak Hollandalı yıldızın oldukça yüksek bir bedel talep etmesiyle bu transferin askıya alındığı ortaya çıktı.



Daha önce başkan Dursun Özbek "Çin'den gelecek yüksek teklifleri bekliyoruz" derken, yönetici Levent Nazifoğlu da "Podolski'ye Çin'den teklif var. Sneijder'la da ilgileniyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Selçuk konusunda "Şu an için o bölgelere ihtiyacımız yok" yanıtını veren Beijingli idareciler, son olarak Podolski'yi de transfer etmeyi planlamadıklarını açıkladı.



Selçuk İnan'ın bu sezon Galatasaray performansı Galatasaray formasıyla bu sezon Spor Toto Süperli, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper kupa karşılaşmaları olmak üzere toplam 21 mücadelede 1.727 dakika forma giyen kaptan Selçuk İnan bu süre zarfında birisi penaltı olmak üzere 2 kere ağları havalandırırken 1 asist yapmayı başardı.