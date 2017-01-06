Galatasaray: Şehit Polis Fethi Sekin'in Emanetine Sahip Çıkacağız

İzmir'de dün gerçekleşen hain terör eyleminde gösterdiği kahramanlığın ardından şehit olan polis Fethi Sekin'in oğlunun TFF 1. Lig Altınordu'nun alt yapısında olduğu ortaya çıkmıştı.

Galatasaraylı olmasıyla bilinen polis memurunun oğlu için taraftarlar "Fethi Sekin'in oğlu alt yapıya alınsın." sloganıyla kampanya başlatmıştı.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Galatasaray, bu kampanyanın ardından resmi internet sitesinden açıklama yayınlayarak "Galatasaray alt yapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır." ifadeleri kullandı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Spor Kulübü olarak dün İzmir'de meydana gelen alçak terör saldırısına tek başına meydan okuyan ve canı pahasına onlarca insanımızın hayatını kurtaran kahraman polisimiz Fethi Sekin'e bir kez daha Allah'tan rahmet; eşine, üç evladına, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve milletimize sabır diliyoruz.

Bu elim olaydan sonra, rahmetli Fethi Sekin'in çok iyi bir Galatasaray taraftarı olduğunu, oğlu Burak Tolunay'ın da Altınordu altyapısında futbol oynadığını öğrenmiş bulunmaktayız.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPACAĞIZ"

Galatasaray, bugüne kadar kamuoyunun bildiği ya da bilmediği pek çok toplumsal olayda, bu ülkenin temel taşlarından biri olmanın sorumluluğu ile hareket ederek üzerine düşen her görevi yerine getirmiştir. Bu sefer de yapacağından hiç kimsenin endişesi olmamalıdır.

"KAPILARIMIZ ŞEHİDİMİZİN EMANETİNE AÇIKTIR"

Biliyoruz ki Sekin Ailesi'nin acısı henüz çok taze. Bu tür kararları almak için vakit çok erken. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini isteriz: Galatasaray altyapısının kapıları, şehidimizin emanetine ardına kadar açıktır. Bu konuda eğitim bursu verilmesi dâhil her türlü imkan Galatasaray camiasının Sekin Ailesi'ne ve Türkiye'ye sözüdür.

Saygılarımızla.

Galatasaray Spor Kulübü"