Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Yolunda Zorlu Haftalarda

Galatasaray, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılmak için çok önemli 4 maça çıkacak. Sarı-kırmızılılar; Başakşehir deplasmanından sonra sırasıyla Fenerbahçe, Bursaspor ve Kasımpaşa ile mücadele edecek.



Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için zorlu fikstürle karşı karşıya. Bunlardan ilki de ligde ikinci sırada bulunan Başakşehir deplasmanı. İki takım arasındaki zorlu maç yarın saat 20.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Galatasaray, Medipol Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda aralarındaki puan farkını 1'e indirecek. Süper Lig'de şu an turuncu-lacivertlilerin 53, sarı-kırmızılılar 49 puanı bulunuyor.



Fenerbaheç derbisi



Galatasaray, Medipol Başakşehir deplasmanından sonra TT Arena'da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, kötü giden sezonu hem ikinci sırada bitirmek, hem de taraftarına bir derbi galibiyeti hediye etmek için sarı-lacivertliler ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu mücadele 16 Nisan'da yapılacak referandum dan dolayı 23 Nisan'da oynanacak.



Kritik 4 hafta



Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarından sonra sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 10 sırada bulunan Bursaspor ile deplasmanda, Kasımpaşa ile TT Arena'da mücadele edecek. Aslan bu zorlu 4 haftadan kayıpsız geçmesi halinde gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılmak için büyük şans yakalayacak. - İSTANBUL