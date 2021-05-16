Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? Galatasaray doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne mi gidecek?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun sona ermesiyle Türkiye'den 5 takım Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanacak. Peki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne hangi takımlar gidecek? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi?

Futbolseverlerin merakla takip ettiği Süper Lig heyecanı tamamlandı. Ligi üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlar Konferans Ligi'ne, Türkiye Kupası şampiyonu olacak olan takım ise Avrupa Ligi'ne katılacak. Peki Şampiyonlar Ligi'ne kim gidecek? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi?

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİNE GİDECEK Mİ?

2021-2022 sezonunda Türkiye'yi Avrupa kupalarında 5 takım temsil edecek.

Bu sezon Süper Lig'de alınacak sonuçlara göre 2 takım UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 takım UEFA Avrupa Ligi, 2 takım ise ilk kez düzenlenmeye başlayacak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Alınan sonuçlara göre, Süper Lig'i ilk 2 sırada bitiren takımlar (Beşiktaş, Galatasaray), 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi'ne giderken, ligi üçüncü(Fenerbahçe) ve dördüncü(Trabzonspor) sırada bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

SÜPER LİG'DE 2. OLAN TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILACAK MI?

Süper Lig'de 1. olan takım doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirken 2. olan takım ise ön eleme oynayacaktır. Yani Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılamayacak ön eleme oynaması gerekecek. Henüz toplam kaç ön eleme oynayacak belli değil fakat doğrudan gruplara katılamaması kesindir diyebiliriz. Hatta 1. sırada bitiren Beşiktaş'ın bile doğrudan gruplara kalması riskli olabilir. Çünkü bu sezonki Şampiyonlar Ligi finaline göre Beşiktaş'ın doğrudan katılıp katılmayacağı kesinleşecek.

BEŞİKTAŞ DOĞRUDAN ŞAMPİYONLAR LİGİNE GRUPLARA MI KALACAK?

Aslında bu konu biraz karışık. Normalde Süper Lig şampiyonu doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gruplara kalmaya hak kazanıyordu. Fakat bu ülke puanı ile alakalı bir durumdu. Bu sezon ise işler biraz karıştı diyebiliriz. Çünkü bu sezonki M. City-Chelsea Şampiyonlar Ligi finalinin sonucuna göre ülke puanı yine değişecek ve haliyle temsilcimiz Beşiktaş'ın doğrudan gruplara kalamaması durumu söz konusu olacak.

- Beşiktaş'ın doğrudan "Devler Ligi" gruplarına katılması için İngiltere Premier Lig'de sezonun sıralaması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi takımın kupayı kaldıracağı önemli rol oynuyor.

- Şampiyonlar Ligi finalinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile aynı ligin takımı Chelsea karşı karşıya gelecek. Kupayı Manchester City kazanması durumunda Süper Lig şampiyonu statü gereği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu durumda Süper Lig şampiyonu yaklaşık 20 milyon Euro'luk gelir elde edecek. Takımın sezon içinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği performans primleri de ekstra gelir olarak hanesine yazılacak.

- Mutlu sona Chelsea ulaşırsa Süper Lig şampiyonunun gruplara kalabilmesi için Londra temsilcisinin ligini ilk 4'te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4'e giremezse Süper Lig şampiyonu "Devler Ligi"ne elemelerden başlayacak.

Yani Beşiktaş'ın doğrudan şampiyonlar ligine katılması için önümüzdeki şampiyonlar ligi finalini M. City'nin kazanması gerekiyor. Kaldı ki City kaybetse bile Chelse ligi ilk 4 'de bitirirse yine Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplara kalabiliyor.