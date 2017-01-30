Galatasaray, Raul'un Peşinde!

İspanyol basını, Galatasaray'ın sürpriz hamlesini ortaya çıkardı.

İspanyol basınına yansıyan haberde, Galatasaray'ın Deportivo'da forma giyen Raul Albentosa ile ilgilendiği belirtildi. Son dönemde formasını Arribas'a kaptıran ve son 3 lig maçında da süre alamayan Raul Albentosa için Galatasaray'ın İspanyol ekibine bir teklif yapması bekleniyor.

Deportivo'nun 28 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakmasa da, Albentosa'nın da ayrılmak istemesi halinde transfere onay verebileceği belirtildi.

Sezon başında Derby'den Deportivo'ya transfer olan Albentosa, bu sezon İspanyol ekibin formasıyla 18 resmi maçta süre aldı. Albentosa'nın 2020 yılına kadar Deportivo ile sözleşmesi devam ediyor.

Kaynak: Sporx