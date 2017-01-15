Galatasaray, Preciado'yu Bitirdi"

Lukas Podolski'nin durumuna göre bir forvet transfer düşünen ancak şartları zorlamaması durumunda alternatif isimleri de değerlendiren Galalatasaray'ın gündemine Kolombiya'nın genç yeteneği Harold Preciado gelmişti.

Kolombiya basını, Galatasaray'ın Harold Preciado transferini noktaladığını iddia ederken bu gelişme bir adım daha ileri taşındı. Antena, Galatasaray'ın bu transferi büyük ölçüde bitirdiğini ve ufak detayların tamamlanmasının ardından İstanbul'a geleceğini yazdı.

BAŞKAN AÇIKLADI: "NACIONAL'E VERMEDİK"

Geçen sezon Serie A kulübü Pescara'nın almak için çaba gösterdiği ancak alamadığı Preciado için bonservis bedelinin 4 milyon euro seviyesinde olduğu duyuruldu

Konu hakkında Deportivo Cali'nin Başkanı Álvaro Martínez'den de bir açıklama geldi.

Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Nacional ve Malaga'nın da yakından takip ettiği 22 yaşındaki golcüleri için konuşan Martinez, "Atletico Nacional'ın teklifi çok yetersizdi. Yeni bir teklif daha yaparlarsa analiz ederiz. Preciado transferi için önümüzdeki hafta Salı günü son gün, ona göre bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY, BÜYÜK HEDEFLERİYLE AĞIR BASIYOR

Genç yıldız Harold Preciado'nun da artık Avrupa'ya gitmek istediği ve büyük hedefleri olan, daha büyük maddi imkanlar sunan Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi.

Harold Preciado'yu sezon boyunca pekçok kulübün gözlemlediği ve performansından etkilendikleri ifade edildi. Santrafor, forvet arkası ve sol kanat olarak oynayan 1.82 boyundajki Harold Preciado, bu sezon Kolombiya 1. Ligi'nde oynadığı 23 maçta 15 gol atıp 2 asist yaptı.



Kaynak: Sporx