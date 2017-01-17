Voleybol Erkekler Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Portekiz'in Fonte Bastardo Azores takımına konuk olacak.
Praia de Vitoria'da oynanacak mücadele TSİ 23.30'da başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 2 Şubat Perşembe günü Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.
Galatasaray, Portekiz Deplasmanında
Voleybol Erkekler Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Portekiz'in Fonte Bastardo Azores takımına konuk olacak.
Voleybol Erkekler Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Portekiz'in Fonte Bastardo Azores takımına konuk olacak.
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