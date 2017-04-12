Galatasaray, Pepe'yi Transfer Edecek Mi?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Galatasaray'da transfer çalışmaları hakkında iddialar ortaya atılmıştı. Aurelien Chedjou ile yollarını sezon sonunda ayırma kararı alan Galatasaray'da üst düzey bir stoper transferi için start verilmişti.



Galatasaray'da Pepe transferinde son durum nedir?



Mangala, Abdennour ve Vitor Hugo ile temas halinde olan Galatasaray'ın, Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Pepe ile temasa geçtiği iddia edilmişti.



Transfer kulislerinde konuşulan Pepe iddiası hakkında sarı kırmızılı yöneticiler şöyle konuştu:



"PEPE LİSTEMİZDE DEĞİL!"



"Pepe, bizim listemizde olan bir futbolcu değil. Ne kendisiyle ne de menajeriyle herhangi bir görüşmemiz olmadı. Pepe öncelikle yaşı sonra da astronomik maliyeti bizim düşündüğümüz transfer planlamasına uyan bir futbolcu değil"



FutbolArena