Galatasaray Otobüsü, Terör Olayları Nedeniyle Aprona Alınmadı

Antalya Belek'te devre arası kampını yapacak olan Galatasaray'ın takım otobüsü Antalya havalimanının apron bölümüne alınmadı.

Sarı-Kırmızılı takımın idarecileri, Antalya Havalimanı'ndan gerekli izinleri aldı fakat İçişleri Bakanlığı devreye girerek izinleri iptal etti.

TERÖR OLAYLARI SEBEP GÖSTERİLDİ

İptal sebebi olarak ise son günlerde ülkemizde yaşanan terör saldırıları kapsamında gerçekleşen güvenlik önlemlerinin olduğu belirtildi.

ÖZEL HAREKATLAR EŞLİK ETTİ

Antalya'ya inen Sarı-Kırmızılı kafileyi 30 kadar taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında özel güvenliklerin yanı sıra özel harekat polisleri de dikkat çekti.