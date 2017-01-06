Galatasaray, Ontivero ve Jem Paul Karacan'ın Sözleşmelerini Feshetti

Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Montreal Impact'e kiraladığı Lucas Ontivero'nun sözleşmesini 550 bin Euro tazminat bedeliyle feshetti. Aynı şekilde Jem Paul Karacan'ı da 240 bin Euro tazminat bedeliyle yolladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"925 BİN YERİNE 550 BİN"

"Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925 bin Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550 bin Euro fesih tazminatı ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Jem Paul Karacan için açıklama;

Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Jem Paul Karacan'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde:

240 BİN EURO

Profesyonel futbolcumuz Jem Paul Karacan ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017 – 2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 900.000 Euro tutarında sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 240.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.