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Galatasaray, Ontivero'nun Sözleşmesini Feshetti

Galatasaray, Ontivero'nun Sözleşmesini Feshetti

GALATASARAY, Arjantinli futbolcu Lucas Elias Ontivero'nun sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Galatasaray, Ontivero'nun Sözleşmesini Feshetti

GALATASARAY, Arjantinli futbolcu Lucas Elias Ontivero'nun sözleşmesini karşılıklı feshetti.

Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925 bin Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550 bin Euro fesih tazminatı ödenecektir" ifadesi kullanıldı. - İstanbul

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