Galatasaray, Ontivero'nun Sözleşmesini 550 Bin Euro'ya Feshetti

Galatasaray, Lucas Ontivero'nun sözleşmesini 550 bin Euro tazminat bedeliyle feshetti. Ontivero'ya taraftarlar büyük umutlar beslemişti fakat bekleneni veremedi.

Galatasaray, Ontivero'nun Sözleşmesini 550 Bin Euro'ya Feshetti

Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Montreal Impact'e kiraladığı Lucas Ontivero'nun sözleşmesini 550 bin Euro tazminat bedeliyle feshetti.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"925 BİN YERİNE 550 BİN"

Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925 bin Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550 bin Euro fesih tazminatı ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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