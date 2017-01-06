Galatasaray, Ontivero'nun Sözleşmesini 550 Bin Euro'ya Feshetti

Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Montreal Impact'e kiraladığı Lucas Ontivero'nun sözleşmesini 550 bin Euro tazminat bedeliyle feshetti.
İşte Galatasaray'ın açıklaması;
"925 BİN YERİNE 550 BİN"
Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925 bin Euro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550 bin Euro fesih tazminatı ödenecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.