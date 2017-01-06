Galatasaray, Ontivero ile Yolları Ayırdı

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Lucas Elias Ontivero ile olan sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini açıkladı.



Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli futbolcuya 925 bin avro sabit transfer ücreti yerine 550 bin avro fesih tazminatı ödeyecek.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Lucas Elias Ontivero ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar sözleşmesi gereği alacağı toplam 925 bin avro tutarındaki sabit transfer ücreti yerine futbolcuya 550 bin avro fesih tazminatı ödenecektir." denildi.



Sarı-kırmızılı kulübün 2013-2014 sezonun devre arasında kadroya dahil ettiği Ontivero, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı. Sarı-kırmızılı ekipte sadece ilk sezonunda 3 lig ve 2 Türkiye Kupası maçında oynayabilen Arjantinli futbolcu, 2014-2015 sezonunu Gaziantepspor'da kiralık olarak geçirdi. Lucas Elias Ontivero, daha sonra Macaristan'ın Honved, Slovenya'nın Olimpija ve Kanada'nın Montreal Impact ekiplerine kiralanmıştı.