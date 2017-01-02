Galatasaray Odeabank: 72 - Darüşşafaka Doğuş: 87

SPOR Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray Odeabank'ı 87-72 mağlup etti.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçta Galatasaray Odeabank, ilk periyodu 22-18, devreyi de 40-38 önde tamamladı. Üçüncü periyodu ise 56-62 üstün geçen Darüşşafaka Doğuş, karşılaşmayı da 72-87 kazandı.



Bu sonuçla Darüşşafaka Doğuş, ligde 9. galibiyetini alırken, Galatasaray Odeabank ise 5. kez mağlup oldu. - İstanbul