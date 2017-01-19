Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü oynayacakları Galatasaray maçını çok önemsediklerini söyledi.



Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Igor Tudor, "Bu maçın önemi bizim için ayrı. Oyuncularım ve ben Galatasaray maçını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.



Ligin ilk yarısında Galatasaray'a karşı talihsiz bir yenilgi aldıklarını hatırlatan Tudor, "En iyi dönemimizde değiliz. Afrika Uluslar Kupası'nda 3 oyuncumuz var. Onların eksikliğini ister istemez hissediyoruz. İlk 11'de oynayabilecek 2 transfer yapmayı planlıyorduk. Onların da eksikliğini sayabiliriz. Tabii ki bunlar bahane değil ve maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz." diye konuştu.



Galatasaray maçı hazırlıkları



Kırmızı-mavili ekip, Galatasaray maçının hazırlıklarını Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ağırlı bir idman gerçekleştirdi.



İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmana, sakatlığı süren kaleci Oleksandr Rybka ile Ermin Zec'in yanı sıra, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımlarda bulunan Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore ve Andre Biyogo Poko katılmadı. Olafur Ingi Skulason ve Marius Silviu Alexe ise takımdan ayrı koştu.