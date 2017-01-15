Galatasaray Maçında Kırmızı Kart Gören Ali Çamdalı, Hz. Ömer'in Sözünü Paylaştı

Konyaspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada en dikkat çeken olay ise Ali Çamdalı'nın üst üste yediği sarı kartlar sonrası oyundan atılması oldu.

"SEN KORKAKSIN" DEMİŞ

Karşılaşmanın 71. dakikasında Ali Çamdalı, De Jong'a yaptığı hareket sonrası hakem Mete Kalkavan'dan sarı kart gördü. Sonrasında Mete Kalkavan'a itirazlarını sürdüren Ali Çamdalı, ikinci sarı kartı da görerek kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan maç sonu yaptığı açıklamada, "Ali Çamdalı'ya ne söyledin?" diye sordum, 'Sneijder'in ağır küfürlerini duyduktan sonra sen korkaksın dedim' diyor" ifadelerini kullandı.

HZ. ÖMER'İN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

Öte yandan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu maç sonu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hakem Mete Kalkavan'a göndermede bulundu. Hz. Ömer'in sözünü alıntılayan Çamdalı paylaşımında "Doğruluk yüzünden öleceğini bilsen bile, yine doğru ol" ifadelerine yer verdi.