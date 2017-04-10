Galatasaray Maçında Çıldırtan Görüntü!

Kritik randevuda 11. dakikada ilginç bir pozisyon yaşandı. Medipol Başakşehirli futbolcu Junior Caiçara'nın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde Semih Kaya'dan seken top altıpasın sağ tarafında Marcio Mossoro'ya geldi. Marcio Mossoro, bekletmeden pasını Emmanuel Adebayor'ya çıkardı ve tecrübeli forvet kariyerinin en kolay gollerinden birini attı, topu boş kaleye yolladı.



Ev sahibi takımın gol attığı anda Galatasaray'ın 3 defans oyuncusunun da Medipol Başakşehir hücumunda etkisiz kalarak müdahalede bulunmamaları sarı - kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.







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