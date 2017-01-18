Galatasaray Maçı Öncesi Karabükspor'da Büyük Sıkıntı

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta mücadelesinde Galatasaray seyircisi karşısında Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak.



Karabükspor'un Galatasaray maçı eksikleri



Afrika Kupası'ndan en çok en etkilenen takımlar arasında yer alan Karabükspor'da, Galatasaray maçı öncesi sakat oyuncuların da bulunması can sıkıyor.



Günü tek idmanla geçiren, Karabükspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını 7 önemli eksikle sürdürdü. Sakatlığı süren kaleci Oleksandr Rybka ve Ermin Zec ile milli takımlarda bulunan Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore ve Andre Biyogo Poko, idmana katılmadı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir antrenmanlara çıkamayan Olafur Ingi Skulason ve Marius Silviu Alexe ise takımdan ayrı koştu.



Tolga Gül'den Galatasaray maçı açıklaması



Anadolu Ajansı'na konuşan Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, direkt oynayan 6 oyuncularından yoksun maça çıkacaklarını belirtti.



Tolga Gül açıklamasında "Sahamızda oynuyoruz. Büyük takım ya da kendi ayarımızda takım ayrımı yok. Sahamızda oynadığımız her maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Şampiyonluk yolunda onlar da emin adımlarla yürüyorlar ama biz de kendi işimize bakmak zorundayız. Biz de bir an evvel puanlar toplayarak ligde tutunma adına en iyi yerde olmamız gerekiyor. İyi bir maç bizi bekliyor. Yeniden Süper Lig'e çıktıktan sonra Karabük'te ilk defa büyük bir takımı ağırlayacağız. Tribünlerin daha dolu, her zamankinden daha fazla seyirci olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.