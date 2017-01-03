Galatasaray'lı Taraftarları Üzecek Haber!

PAOK Kulübünün Başkanı Ivan Savvidis'in oğlu George Savvidis, Galatasaray'ın transfer gündemindeki Garry Rodrigues ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Savvidis, Instagram'da Rodrigues ile ilgili bir soruyu yanıtlarken, "Onun yerine ondan daha iyi ya da aynı seviyede bir oyuncu bulmadan ayrılmasına izin vermeyeceğiz, imkanı yok. O kalmak istemiyor, konu para da değil. Sadece oraya gitmek istiyor. Problemi çözmek için 2 gün içinde Yunanistan'a uçacağız" ifadelerini kullandı.

KADRO DIŞI KALDI

Galatasaray ile adı anılan Garry Rodrigues, PAOK'un Yunanistan Ligi'nde Levadiakos ile karşılaşacakları maçın kadrosuna alınmadı. Yunan basını, PAOK'un teknik direktörü Vladimir Ivic ile Rodrigues'in bir görüşme gerçekleştirdiğini ve oyuncunun Galatasaray'ın teklifi sebebiyle kafasının karışık olduğunun anlaşıldığını yazdı.

TARAFTAR AYAĞA KALKTI

Galatasaray'a transfer olmak istediğini PAOK yönetimine ileten Garry Rodrigues için taraftarlardan ''Rodrigues'i satmak suçtur'' yorumu geldi. Garry Rodrigues'in Galatasaray transferi üzerine yapılan haberde ''Rodrigues'i satmak suçtur. PAOK eğer şampiyonluklar yaşamak, başarılar elde etmek isteyen bir yönetime sahipse Rodrigues'i satmaz. Mak'ı satarak büyük bir hata yapmışlardı zaten. Rodrigues'i satmak da aynı hatayı tekrarlamak olur. Kulübü bulunduğu zor durumu öne sürüp fark yaratabilecek oyuncuları satarak kurtaramazsınız'' ifadeleri kullanıldı.<