Galatasaray, Kupada Son 16 Turunda

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son hafta maçında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'u 6-2 yenerek, son 16 turuna yükseldi.
Tuzlaspor'un daha önce lider olarak üst tura çıkmayı garantilediği grubun son maçında Anagold 24 Erzincanspor'u konuk eden sarı-kırmızılı takım, Lukas Podolski (5) ve Garry Rodrigues'in golleriyle rakibini 6-2 mağlup etti ve grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Karşılaşmada 3-2 önde olduğu sırada, 31. dakikada Nigel de Jong'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Galatasaray, kalan bölümde 3 gol daha buldu, rakibine ise gol fırsatı vermedi.
Galatasaray, son 16 turunda F Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen Medipol Başakşehir'in rakibi oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turdaki karşılaşma, Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılacak.
Podolski'den kariyer rekoru
Karşılaşmada 5 kez ağları havalandıran Galatasaray Alman futbolcusu Lukas Podolski, kariyerinde ilk defa bir resmi maçta 5 gol attı.
Alman futbolcu, Anagold 24 Erzincanspor maçında attığı 5 golle bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki gol sayısını da 10'a çıkardı.
Podolski, üçüncü eleme turunda Dersimspor ile oynanan maçta 3, geçen hafta grupta yapılan Elazığspor maçında ise 2 kez ağları havalandırmıştı.
Lukas Podolski, bu sezon Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde ise 3 kez gol sevinci yaşadı.
Maçın 84. dakikasında yerini Kerem Çalışkan'a bırakan Alman futbolcuya, tribünler sevgi gösterisinde bulundu.
Kırmızı kart gören de Jong, cezalı duruma düştü
Galatasaraylı futbolcu Nigel de Jong, karşılaşmanın 31. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Karşılaşmanın 24. dakikasında ilk sarı kartını gören Hollandalı oyuncu, rakibine yönelik hareketi nedeniyle 31. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen de Jong, takımının, Spor Toto Süper Lig'de 28 Ocak Cumartesi günü Akhisar Belediyespor ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.
Rodrigues ilk golünü attı
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Garry Rodrigues, sarı-kırmızılı forma altındaki ilk golünü Anagold 24 Erzincanspor'a attı.
Sarı-kırmızılı takımın, devre arasında Yunanistan'ın PAOK ekibinden renklerine dahil ettiği Rodrigues, karşılaşmada takımının 3. golünü kaydetti.
Öte yandan, karşılaşmanın 65. dakikasında yerini Yasin Öztekin'e bırakan Bruma, soyunma odasına gitmek isterken, teknik direktör Jan Olde Riekenik, Portekizli futbolcuyu yedek kulübesine oturttu.
Galatasaray, Kupada Son 16 Turunda
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son hafta maçında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'u 6-2 yenerek, son 16 turuna yükseldi.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son hafta maçında Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Anagold 24 Erzincanspor'u 6-2 yenerek, son 16 turuna yükseldi.