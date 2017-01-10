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Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues ile 4,5 Yıllık Sözleşme İmzalandığını Kap'a Bildirdi
Galatasaray Kulübü, Garry Rodrigues ile 4,5 Yıllık Sözleşme İmzalandığını Kap'a Bildirdi
10 Ocak 2017 Salı 18:51
İSTANBUL / DHA.
İSTANBUL / DHA
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[9150039] DHA
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