Galatasaray, Kötü Sezonu Unutturmak İstiyor

Galatasaray, kötü geçen sezonu taraftarının önünde Fenerbahçe'yi mağlup ederek, unutturmak istiyor.



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın saat 19.00'da derbi mücadelesinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanarak, kötü geçen sezonu en azından Fenerbahçe galibiyetiyle unutturmak istiyor.



Şampiyonlar Ligi hayalinin uzağında kaldı



Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan Galatasaray, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile farkın açılmasının ardından Şampiyonlar Ligi hayalinin uzağında kaldı. Ligde 3 karşılaşmadan 1 tek galibiyet çıkaran sarı-kırmızılılar, 2 kez de mağlup oldu. Fenerbahçe'yi yenerek ligi sarı-lacivertlilerin üzerinde tamamlamak isteyen Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet.



Evinde 32 gol attı



Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 27 haftada rakip fileleri 50 kez havalandırırken, 32 kez de kalesini gole kapatamadı. Sarı-kırmızılılar, attığı 50 golün 32'sini TT Arena'da kaydetti. Deplasmana göre evinde daha ofansif gözüken Aslan'ın derbideki kozu gol yollarındaki etkinliği olacak.



Sınırdakiler



Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca sakatlığı devam eden defans oyuncusu Serdar Aziz dışında eksik oyuncu yok. Nigel de Jong, Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Josue Fenerbahçe maçında sarı-kart görmeleri halinde Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek. - İSTANBUL