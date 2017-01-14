Galatasaray Konya'da Kazandı, Eleştirildi!

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig 17. haftasında Galatasaray, zorlu Atiker Konyaspor deplasmanında Sabri'nin golüyle 1-0 galip gelirken karşılaşma sonrası eski Galatasaraylı futbolcu Evren Turhan sarı kırmızılı takımın performansını eleştirdi.



"EN İYİ OYUNCU SABRİ İSE SIKINTI VAR."



"İlk yarı normalde Konyaspor 3-0 yapabilirdi. Galatasaray oynamadan kazanıyor. Tabi ki oynuyor ama bazı gerçekler var. Bana kızabilirler ama gerçekleri de söylemek lazım. Kazanırken de bunları söylemeliyiz. Galatasaray'ın en iyi oyuncusu Sabri ise ve pozisyonlara Sabri giriyorsa takımda ciddi sıkıntılar var.



"ÜST DÜZEY MAÇLARDA GÖRMEK LAZIM."



Orta sahaya baktığımızda de Jong yeterli değil. Selçuk İnan sahada yok. Biraz üst düzey takımlara karşı Galatasaray'ı görmek lazım asıl. Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında görmek lazım. Tabi ki önemli bir 3 puan ama bugün için önemli sadece..



"BİR FORVET VE BİR ORTA SAHA LAZIM."



"Galatasaray'a kesinlikle transfer lazım. Eren Derdiyok ileride yalnız kalıyor. Josue yetersiz Bir forvet ve bir orta saha lazım."