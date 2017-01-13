Galatasaray Konya'da

GALATASARAY kafilesi yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda Atiker Konyaspor ile oynayacakları maç için Konya'ya geldi.



Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Konya'ya gelen futbolcular ve teknik direktör Jan Olde Riekerink, havalimanında taraftarylarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kafilede yeni transferler Ahmet Çalık ve Garry Rodrigues'inde olduğu dikkati çekti. Sarı kırmızılı ekip coşkulu karşılamanın ardından geniş güvenlik önlemi altında kamp yapacağı otele geçti.



Galatasaray'ın kafilede şu futbolcular yer aldı:



"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Wesley Sneijder, Lukas Podolski, Batuhan Şen, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Hakan Balta, Lionel Carole, Berk Ünsal, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever"



- Konya