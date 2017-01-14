Galatasaray Karşısında Konyaspor Tribünlerinden Penaltı İsyanı

FutbolArena - Spor TptpSüper Lig'de 17. hafta maçında Atiker Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı.
Muslera ile karşı karşıya kalan Bajic ceza sahasında Semih Kaya ile mücadelesinde yerde kaldı. Konyaspor oyuncuları penaltı beklerden, hakem Mete Kalkavan devam dedi.
TEPKİLER UZUN SÜRE DİNMEDİ
Tribünlerden yoğun tepki gelirken, pozisyonun ardından yaklaşık 2 dakika boyunca top çeviren Galatasaray oyuncuları yuhalandı.
Konyaspor taraftarları sosyal medya hesaplarından penaltıyı vermediğini iddia ettikleri Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.
Kaynak: Futbolarena.com