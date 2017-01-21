Galatasaray - Karabük Maçına Damga Vuran An!

Galatasaray, Karabükspor maçının 15. dakikasında Yasin'in golüyle 1-0 öne geçerken; hakem Cüneyt Çakır, tartışmalı pozisyonda Yasin'e el olup olmadığını sordu.

Galatasaray, Karabükspor deplasmanında Yasin'in 15. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken, gol anında ilginç anlar yaşandı. Selçuk'un defansın arkasına attığı topu Yasin Öztekin göğsüyle kontrol edip, daha sonra kaleciyi de geçerek ağları havalandırdı. Ev sahibi ekip oyuncuları, pozisyon sırasında Yasin Öztekin'in topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle durakladı. Cüneyt Çakır ilk önce golü verdi. Daha sonra Karabüksporlu oyuncuların itirazlarının ardından Yasin Öztekin'in yanına kadar gitip topu eliyle kontrol edip etmediğini sordu.











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