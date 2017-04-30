Galatasaray Kampına Özel Misafir

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de yaptığı Fenerbahçe derbisinde yediği son dakika golünün ardından Türk Telekom Arena'da gözyaşlarına boğulan minik taraftar Mecit Doruk Karbuz, sarı-kırmızılı futbolcularla bir araya geldi.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yalova'da yaşayan 7 yaşındaki Doruk, yarın Bursaspor ile oynayacağı maç için Bursa'da bulunan Galatasaray takımının kampını ziyaret etti.



Futbolcularla tanışan Doruk, hatıra fotoğrafı çektirdiği sarı-kırmızılı oyunculara formasını da imzalattı.