Galatasaray Kampına Özel Misafir

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de yaptığı Fenerbahçe derbisinde yediği son dakika golünün ardından Türk Telekom Arena'da gözyaşlarına boğulan minik taraftar Mecit Doruk Karbuz, sarı-kırmızılı futbolcularla bir araya geldi.

Galatasaray Kampına Özel Misafir

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de yaptığı Fenerbahçe derbisinde yediği son dakika golünün ardından Türk Telekom Arena'da gözyaşlarına boğulan minik taraftar Mecit Doruk Karbuz, sarı-kırmızılı futbolcularla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yalova'da yaşayan 7 yaşındaki Doruk, yarın Bursaspor ile oynayacağı maç için Bursa'da bulunan Galatasaray takımının kampını ziyaret etti.

Futbolcularla tanışan Doruk, hatıra fotoğrafı çektirdiği sarı-kırmızılı oyunculara formasını da imzalattı.

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