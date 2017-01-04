Galatasaray kamp için Antalya'ya gitti
Galatasaray Futbol Takımı, lige verilen 6 günlük aradan sonra kamp çalışmaları için bugün İstanbul'dan Antalya'ya gitti. Sarı-Kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandıktan sonra THY'den kiralanan özel bir uçakla kamp çalışmaları için saat 14.30'da Antalya'ya hareket etti.
Antalya Belek'te 4 gün kamp yapacak olan Galatasaray'ın, 8 Ocak Pazar günü özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçeceği ve burada 9 Ocak Pazartesi günü de El İttifak takımıyla hazırlık maçı oynayacağı bildirildi. Karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek olan takımın, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edeceği belirtildi.
Galatasaray Kamp Için Antalya'ya Gitti
Galatasaray kamp için Antalya'ya gittiGalatasaray Futbol Takımı, lige verilen 6 günlük aradan sonra kamp çalışmaları için bugün İstanbul'dan Antalya'ya gitti.
Galatasaray kamp için Antalya'ya gitti
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