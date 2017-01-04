Galatasaray Kamp İçin Antalya'ya Gitti

Galatasaray Futbol Takımı, lige verilen 6 günlük aradan sonra kamp çalışmaları için bugün İstanbul'dan Antalya'ya gitti. Sarı-Kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplandıktan sonra THY'den kiralanan özel bir uçakla kamp çalışmaları için saat 14.30'da Antalya'ya hareket etti.



Antalya Belek'te 4 gün kamp yapacak olan Galatasaray'ın, 8 Ocak Pazar günü özel uçakla Antalya'dan Suudi Arabistan'ın Dammam kentine geçeceği ve burada 9 Ocak Pazartesi günü de El İttifak takımıyla hazırlık maçı oynayacağı bildirildi. Karşılaşmanın ardından İstanbul'a dönecek olan takımın, çalışmalarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam edeceği belirtildi.



- İstanbul