GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Galatasaray kafilesinin Elazığ havaalanında karşılanması
Taraftarın sevgi gösterisi
Futbolcuların imza dağıtması
Futbolcuların otobüse binmesi ELAZIĞ - Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda yarın deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi Elazığ'a geldi.
Galatasaray Kafilesine Coşkulu Karşılama
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Galatasaray kafilesinin Elazığ havaalanında karşılanması Taraftarın sevgi gösterisi Futbolcuların imza dağıtması Futbolcuların otobüse binmesi ELAZIĞ - Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda yarın deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi Elazığ'a geldi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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